La comunicazione aziendale diretta ai clienti nei cruciverba: la soluzione è Esterna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La comunicazione aziendale diretta ai clienti' è 'Esterna'.

ESTERNA

Curiosità e Significato di Esterna

Approfondisci la parola di 7 lettere Esterna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esterna? La comunicazione aziendale diretta ai clienti, definita esterna, si riferisce a tutte le attività di dialogo tra l'azienda e il pubblico esterno. Include email, social media, newsletter e campagne pubblicitarie, con l’obiettivo di informare, promuovere e fidelizzare. È uno strumento fondamentale per costruire relazioni solide e trasparenti con i clienti, rafforzando l’immagine dell’azienda nel mercato.

Come si scrive la soluzione Esterna

Hai trovato la definizione "La comunicazione aziendale diretta ai clienti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A C R E Mostra soluzione



