La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori' è 'Oriundi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORIUNDI

Curiosità e Significato di Oriundi

Perché la soluzione è Oriundi? Orioundi è un termine che deriva dal dialetto napoletano e indica persone con origini umbre o marchigiane, spesso usato in modo affettuoso o scherzoso. La parola sottolinea un legame geografico e culturale tra diverse regioni italiane, richiamando anche famosi ex calciatori come Altafini, Angelillo e Sivori, che hanno radici nel centro Italia. Un esempio di come il dialetto rifletta le identità regionali e le storie di molti italiani.

Come si scrive la soluzione Oriundi

Hai trovato la definizione "Come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

I Imola

U Udine

N Napoli

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

