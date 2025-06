Un colpo di luce nelle chiome nei cruciverba: la soluzione è Mèche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un colpo di luce nelle chiome' è 'Mèche'.

MÈCHE

Curiosità e Significato di Mèche

La soluzione Mèche di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mèche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mèche? Una mèche è un filamento di capelli schiarito o evidenziato, spesso utilizzato per creare effetti di luce e profondità nella chioma. È una tecnica di colorazione che rende il capello più luminoso e dinamico, dando movimento e stile all'acconciatura. Insomma, se vuoi aggiungere un tocco di luce ai tuoi capelli, le mèches sono la soluzione perfetta.

Come si scrive la soluzione Mèche

Hai davanti la definizione "Un colpo di luce nelle chiome" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

È -

C Como

H Hotel

E Empoli

