La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cocktail... di frutta' è 'Macedonie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACEDONIE

Curiosità e Significato di Macedonie

Non fermarti alla soluzione! Conosci Macedonie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Macedonie.

Perché la soluzione è Macedonie? Una macedonia è un dolce o un piatto di frutta fresca tagliata a pezzetti, spesso mescolata con zucchero, limone o altri aromi. È un modo semplice e gustoso per gustare diversi tipi di frutta insieme, ideale come dessert leggero o merenda salutare. La sua versatilità la rende amata in molte cucine del mondo, perfetta per ogni stagione.

Come si scrive la soluzione Macedonie

La definizione "Cocktail... di frutta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O L L A I E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BILOCALE" BILOCALE

