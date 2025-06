Chuck Berry ne è considerato il padre nei cruciverba: la soluzione è Rock And Roll

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Chuck Berry ne è considerato il padre' è 'Rock And Roll'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROCK AND ROLL

Curiosità e Significato di Rock And Roll

Perché la soluzione è Rock And Roll? Il termine rock and roll indica un genere musicale nato negli anni '50, caratterizzato da ritmi energici e chitarre elettriche. Spesso associato alla ribellione giovanile, ha rivoluzionato la musica e la cultura popolare. Chuck Berry è considerato uno dei pionieri di questo stile, contribuendo a definirne i confini. È per questo che si dice che sia il padre del rock and roll.

Come si scrive la soluzione Rock And Roll

Hai trovato la definizione "Chuck Berry ne è considerato il padre" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

C Como

K Kappa

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

L Livorno

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R T A D T A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRADOTTA" TRADOTTA

