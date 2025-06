Chi giunge tardi si accontenta di loro nei cruciverba: la soluzione è Avanzi

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi giunge tardi si accontenta di loro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chi giunge tardi si accontenta di loro' è 'Avanzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVANZI

Curiosità e Significato di Avanzi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Avanzi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Avanzi? Avanzi sono ciò che rimane dopo aver consumato o utilizzato una porzione, spesso nel cibo o in altre situazioni. Il termine indica ciò che è in eccesso o che si conserva per essere riutilizzato. In senso figurato, rappresentano ciò che resta di qualcosa, come il tempo o le risorse non impiegate. Insomma, gli avanzi sono ciò che si accumula quando si va oltre il necessario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si ripongono in frigoriferoResti edibiliChe si sentono fuori del loro ambientePer i loro reparti si gira spingendo i carrelliIl loro cocktail non si beve

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Avanzi

La definizione "Chi giunge tardi si accontenta di loro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

Z Zara

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R V R N A I N O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINNOVARE" RINNOVARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.