La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che trova la sua origine ancor prima della nascita' è 'Congenito'.

CONGENITO

Curiosità e Significato di Congenito

Perché la soluzione è Congenito? Il termine congenito si riferisce a ciò che è presente fin dalla nascita, spesso indicato come qualcosa di innato o inscrivibile nel patrimonio genetico. Può descrivere caratteristiche fisiche, tratti di personalità o condizioni mediche che si manifestano fin dal primo istante di vita. In breve, rappresenta tutto ciò che si ha alla nascita, ancor prima di conoscere il mondo.

Come si scrive la soluzione Congenito

La definizione "Che trova la sua origine ancor prima della nascita" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

