La cantante lirica nel ruolo di Carmen o Amneris nei cruciverba: la soluzione è Mezzosoprano

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La cantante lirica nel ruolo di Carmen o Amneris' è 'Mezzosoprano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEZZOSOPRANO

Curiosità e Significato di Mezzosoprano

Perché la soluzione è Mezzosoprano? Il termine mezzosoprano si riferisce a una particolare voce femminile, di registro intermedio tra il soprano e il contralto. Questa voce è tipica delle cantanti liriche che interpretano ruoli drammatici o sensibili, come Carmen o Amneris, caratterizzati da un timbro caldo e versatile. La presenza di una mezzosoprano arricchisce il cast di un'opera, offrendo profondità ed espressività ai personaggi interpretati.

Come si scrive la soluzione Mezzosoprano

M Milano

E Empoli

Z Zara

Z Zara

O Otranto

S Savona

O Otranto

P Padova

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

