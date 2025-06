Canova la raffigurò in una celebre statua nei cruciverba: la soluzione è Paolina Borghese

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Canova la raffigurò in una celebre statua' è 'Paolina Borghese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAOLINA BORGHESE

Curiosità e Significato di Paolina Borghese

Vuoi sapere di più su Paolina Borghese? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 15 lettere nella pagina dedicata: Paolina Borghese.

Perché la soluzione è Paolina Borghese? Paolina Borghese, raffigurata da Canova in una celebre statua, è stata una nobildonna romana famosa per la sua bellezza e il suo ruolo nella società dell’epoca. La scultura di Canova immortala la sua eleganza e raffinatezza, diventando un simbolo dell’arte neoclassica. Questa opera rappresenta l’arte come mezzo per catturare la grazia e l’anima di persone straordinarie.

Come si scrive la soluzione Paolina Borghese

Hai trovato la definizione "Canova la raffigurò in una celebre statua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

B Bologna

O Otranto

R Roma

G Genova

H Hotel

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O R I N S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONDRIO" SONDRIO

