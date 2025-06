Blaise, scienziato francese nei cruciverba: la soluzione è Pascal

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Blaise, scienziato francese' è 'Pascal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASCAL

Curiosità e Significato di Pascal

Approfondisci la parola di 6 lettere Pascal: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pascal? Blaise Pascal è stato un brillante scienziato e filosofo francese del XVII secolo, noto per le sue scoperte in matematica, fisica e per aver inventato la prima calcolatrice. La parola Pascal si riferisce anche a un'unità di misura della pressione. Il suo nome rappresenta l'ingegno e l'innovazione, lasciando un'impronta duratura nel mondo della scienza e della tecnologia.

