La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Biscotto spugnoso base del tiramisù' è 'Savoiardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAVOIARDO

Curiosità e Significato di Savoiardo

Approfondisci la parola di 9 lettere Savoiardo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Savoiardo? Lo savoiardo è un biscotto morbido e spugnoso, tipico della tradizione italiana, usato come base del celebre tiramisù. Leggero e delicato, si scioglie in bocca, assorbendo il sapore del caffè e del mascarpone. La sua consistenza permette di creare dolci soffici e irresistibili, simbolo della pasticceria italiana nel mondo. È davvero un ingrediente fondamentale per un dessert perfetto.

Come si scrive la soluzione Savoiardo

Hai trovato la definizione "Biscotto spugnoso base del tiramisù" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

V Venezia

O Otranto

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

