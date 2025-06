Un assembramento di persone organizzato online nei cruciverba: la soluzione è Flash Mob

FLASH MOB

Curiosità e Significato di Flash Mob

Perché la soluzione è Flash Mob? Un flash mob è un raduno improvviso di persone che si organizza online e si svolge in un luogo pubblico, spesso per scopi di intrattenimento o protesta. Gli partecipanti si riuniscono all'improvviso, seguendo istruzioni condivise sui social o altre piattaforme, creando un evento spettacolare e spontaneo. È un modo originale per attirare l'attenzione e condividere un messaggio, dimostrando come il web possa coordinare azioni collettive sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Flash Mob

Se "Un assembramento di persone organizzato online" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

L Livorno

A Ancona

S Savona

H Hotel

M Milano

O Otranto

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z A E S I R P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPAZIARE" SPAZIARE

