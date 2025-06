Un aperitivo amarognolo nei cruciverba: la soluzione è Rabarbaro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un aperitivo amarognolo' è 'Rabarbaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RABARBARO

Curiosità e Significato di Rabarbaro

Perché la soluzione è Rabarbaro? Il rabarbaro è una pianta con gambi di un colore rosso vivo, noto per il suo sapore amarognolo e leggermente acidulo. Spesso utilizzato in dolci, tisane o liquori, ha origini asiatiche e si distingue per le sue proprietà benefiche. Un ingrediente versatile che conferisce un tocco originale a molte ricette, rendendo ogni preparazione unica e gustosa.

Come si scrive la soluzione Rabarbaro

Hai trovato la definizione "Un aperitivo amarognolo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

