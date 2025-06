Vivono in terra straniera nei cruciverba: la soluzione è Emigrati

Home / Soluzioni Cruciverba / Vivono in terra straniera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vivono in terra straniera' è 'Emigrati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMIGRATI

Curiosità e Significato di Emigrati

Vuoi sapere di più su Emigrati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Emigrati.

Perché la soluzione è Emigrati? Emigrati indica le persone che lasciano il proprio paese per trasferirsi in un altro, spesso alla ricerca di migliori opportunità o condizioni di vita. È un termine che racchiude storie di speranza e adattamento, simbolo di chi affronta il cambiamento per costruire un nuovo futuro. La parola rappresenta quindi il coraggio di chi sceglie di vivere in terra straniera.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Partiti in cerca di lavoroMammiferi che a terra non vivonoVivono sotto terraContadini che vivono sulla terra che lavorano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Emigrati

La definizione "Vivono in terra straniera" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

M Milano

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S K C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SNACK" SNACK

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.