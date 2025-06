Turpi immondi nei cruciverba: la soluzione è Lerci

LERCI

Curiosità e Significato di Lerci

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Lerci, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lerci? Turpi immondi è un'espressione che si riferisce a persone o comportamenti spregevoli e disgustosi. La soluzione LERCI indica individui moralmente sporchi, senza scrupoli o dignità, spesso coinvolti in azioni poco nobili. È un termine forte e colorito usato per descrivere chi si comporta in modo spregevole, denotando un profondo disprezzo verso certi atteggiamenti.

Come si scrive la soluzione Lerci

Hai davanti la definizione "Turpi immondi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

R Roma

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R I N A I O P M A Mostra soluzione



