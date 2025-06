Sospettoso nei cruciverba: la soluzione è Ubbioso

UBBIOSO

Curiosità e Significato di Ubbioso

La soluzione Ubbioso di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ubbioso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ubbioso? Ubbioso descrive una persona che si comporta in modo eccessivamente sottomesso, che obbedisce ciecamente senza protestare. È un termine spesso usato per indicare chi si conforma passivamente alle richieste altrui, anche quando queste sono ingiuste o oppressive. In sintesi, rappresenta un atteggiamento di sottomissione totale, talvolta criticato come mancanza di personalità o coraggio nel difendere le proprie idee.

Come si scrive la soluzione Ubbioso

Hai davanti la definizione "Sospettoso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

B Bologna

B Bologna

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

