Segue in in una locuzione latina che designa una pratica in corso

ITINERE

Curiosità e Significato di Itinere

La soluzione Itinere di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Itinere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Itinere? Itinere è un termine latino che indica qualcosa in atto, in corso di svolgimento o nel processo di avanzamento. Spesso si usa per descrivere un viaggio, un percorso o una situazione che si sta sviluppando. È come dire in movimento o in fase di realizzazione, sottolineando che qualcosa non è ancora concluso, ma è in continuo progresso.

Come si scrive la soluzione Itinere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Segue in in una locuzione latina che designa una pratica in corso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

