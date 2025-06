Scodelle di legno nei cruciverba: la soluzione è Ciotole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scodelle di legno' è 'Ciotole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIOTOLE

Curiosità e Significato di Ciotole

Hai risolto il cruciverba con Ciotole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ciotole.

Perché la soluzione è Ciotole? Le scodelle di legno sono contenitori tradizionali, spesso usati in cucina per servire zuppe o insalate, realizzati con materiali naturali come il legno. La parola ciotole si riferisce proprio a queste ciotoline anche di diversi materiali, ma in questo caso specifico, si tratta di quelle in legno, apprezzate per il loro fascino rustico e praticità. Sono strumenti versatili per ogni tavola.

Come si scrive la soluzione Ciotole

Se "Scodelle di legno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

