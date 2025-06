Sale usato come fertilizzante nei cruciverba: la soluzione è Nitrato

NITRATO

Curiosità e Significato di Nitrato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Nitrato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nitrato? Il termine nitrato indica un composto chimico formato da azoto e ossigeno, molto usato in agricoltura come fertilizzante. Grazie alla sua capacità di fornire azoto alle piante, favorisce la crescita e la resa dei raccolti. È spesso impiegato in forma di sali come il nitrato di ammonio o di calcio, essenziali per un buon sviluppo delle colture.

Come si scrive la soluzione Nitrato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sale usato come fertilizzante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

I Imola

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

