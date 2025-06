Ospitò a lungo Ulisse nei cruciverba: la soluzione è Maga Circe

Home / Soluzioni Cruciverba / Ospitò a lungo Ulisse

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ospitò a lungo Ulisse' è 'Maga Circe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGA CIRCE

Curiosità e Significato di Maga Circe

Hai risolto il cruciverba con Maga Circe? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Maga Circe.

Perché la soluzione è Maga Circe? Maga Circe si riferisce alla celebre maga della mitologia greca, nota per aver trasformato i compagni di Ulisse in animali. Il suo nome combina maga (strega) e Circe, un personaggio potente e ammaliatrice. Questa figura rappresenta l’ingegno e il potere femminile, ed è simbolo di mistero e magia. La sua storia ci invita a riflettere sulla capacità di trasformare le sfide in opportunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ospitò Ulisse per 7 anniLa ninfa che ospitò UlisseIl dio che ospitò Ulisse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Maga Circe

Stai cercando la risposta alla definizione "Ospitò a lungo Ulisse"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

G Genova

A Ancona

C Como

I Imola

R Roma

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E M N N T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MENTINA" MENTINA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.