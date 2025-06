Nonostante quan to accaduto nei cruciverba: la soluzione è Tuttavia

Home / Soluzioni Cruciverba / Nonostante quan to accaduto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nonostante quan to accaduto' è 'Tuttavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUTTAVIA

Curiosità e Significato di Tuttavia

La soluzione Tuttavia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tuttavia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tuttavia? Tuttavia è un avverbio che indica una contrapposizione tra due fatti o situazioni, traducibile come comunque o nonostante ciò. Viene usato per esprimere un'idea di continuità o di contrasto rispetto a quanto detto prima. In sostanza, permette di aggiungere una sfumatura di sorpresa o di resistenza alle aspettative, rendendo il discorso più fluido e articolato. È utile per collegare pensieri opposti in modo naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: NondimenoAccaduto poco tempo faAccaduto molto tempo faAccaduto circostanza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tuttavia

Hai davanti la definizione "Nonostante quan to accaduto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C I L P O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PICCOLO" PICCOLO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.