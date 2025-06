Non si sa come riuscirà nei cruciverba: la soluzione è Prova

Home / Soluzioni Cruciverba / Non si sa come riuscirà

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non si sa come riuscirà' è 'Prova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVA

Curiosità e Significato di Prova

Approfondisci la parola di 5 lettere Prova: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prova? Prova indica l'atto di tentare o sperimentare qualcosa per verificare come va o se funziona. È il primo passo verso una soluzione, un modo per affrontare l’incertezza e scoprire nuove possibilità. In molte situazioni, mettersi in gioco con una prova porta a scoperte utili e a miglioramenti. Insomma, senza prova, difficile avanzare e trovare la strada giusta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Precede l esame oraleOstacolo da affrontarePrecede sempre la primaChi la conosce sa come si faSa come ci si comportaChe non si sa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prova

Non riesci a risolvere la definizione "Non si sa come riuscirà"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L G I T N I R O O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORNITOLOGI" ORNITOLOGI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.