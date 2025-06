Mandare all inferno nei cruciverba: la soluzione è Dannare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mandare all inferno' è 'Dannare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DANNARE

Curiosità e Significato di Dannare

La soluzione Dannare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dannare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dannare? Dannare significa condannare qualcuno a soffrire o tormenti, spesso in senso morale o spirituale. Deriva dal latino damnare, che indica la condanna definitiva. È un termine che si usa anche in modo più figurato, per esprimere severità o critica estrema. In definitiva, rappresenta l’atto di infliggere punizioni o giudizi severi, spesso con un'accezione di maledizione o condanna eterna.

Come si scrive la soluzione Dannare

La definizione "Mandare all inferno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

