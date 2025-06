La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il leggendario re di Orcomeno che sposò Ino' è 'Atamante' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATAMANTE

Approfondisci la parola di 8 lettere Atamante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Atamante? Atamante è un sovrano mitologico di Orcomeno, noto per aver sposato Ino e per il suo ruolo nelle leggende greche. La parola richiama un re leggendario, simbolo di potere e regalità nella mitologia antica. Questo nome evoca storie di eroi, divinità e avventure epiche, facendo parte di un patrimonio culturale ricco di insegnamenti e fascino senza tempo.

La definizione "Il leggendario re di Orcomeno che sposò Ino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

