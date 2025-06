Un infelice Jacopo della nostra letteratura nei cruciverba: la soluzione è Ortis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un infelice Jacopo della nostra letteratura' è 'Ortis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTIS

Curiosità e Significato di Ortis

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ortis, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ortis? Ortis è un termine che deriva dal latino e indica un giardiniere o custode di orti e terreni. Nel contesto della letteratura italiana, richiama il poeta Jacopo Ortis, simbolo di ribellione e sensibilità. La parola rappresenta quindi chi cura e coltiva con dedizione, ma anche chi si dedica alla riflessione e alla passione. È un richiamo alla cura e all'anima autentica delle cose semplici e profonde.

Come si scrive la soluzione Ortis

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

S Savona

