Grande città del Québec nei cruciverba: la soluzione è Montreal

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grande città del Québec' è 'Montreal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTREAL

Curiosità e Significato di Montreal

Perché la soluzione è Montreal? Montreal è la città più grande e vivace del Québec, conosciuta per il suo mix unico di culture, arte e storia. Fondata nel XVII secolo, è un importante centro economico, culturale e universitario canadese, famosa anche per i suoi festival, la gastronomia e l'architettura affascinante. Rappresenta un cuore pulsante del Québec, dove tradizione e modernità si incontrano in modo affascinante.

Come si scrive la soluzione Montreal

La definizione "Grande città del Québec" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

