La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fortemente sdegnati' è 'Irati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRATI

Curiosità e Significato di Irati

Vuoi sapere di più su Irati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Irati.

Perché la soluzione è Irati? Fortemente sdegnati si riferisce a uno stato d'animo di grande irritazione e indignazione. Quando qualcuno è irato, prova un senso intenso di rabbia e disapprovazione verso qualcosa che considera ingiusto o inaccettabile. Questo sentimento può manifestarsi con espressioni di sdegno e desiderio di reagire, rendendo l'irato molto distante dalla calma e dalla pazienza. Quindi, essere irati significa essere fortemente arrabbiati e sdegnati.

Come si scrive la soluzione Irati

Hai trovato la definizione "Fortemente sdegnati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

