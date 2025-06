È formata da un anello e orecchini uguali nei cruciverba: la soluzione è Parure

PARURE

Curiosità e Significato di Parure

Perché la soluzione è Parure? Una parure è un set di gioielli composto da un anello e orecchini coordinati, spesso abbinati tra loro per creare un look elegante e armonioso. Questo termine deriva dal francese e indica un insieme completo di accessori che si abbinano perfettamente, rendendo ogni occasione ancora più speciale. È l’ideale per chi ama distinguersi con stile e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Parure

P Padova

A Ancona

R Roma

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U N D R A L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "URLANDO" URLANDO

