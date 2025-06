Fu decapitata sotto Alessandro Severo nei cruciverba: la soluzione è Santa Cecilia

SANTA CECILIA

Curiosità e Significato di Santa Cecilia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Santa Cecilia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Santa Cecilia.

Perché la soluzione è Santa Cecilia? Santa Cecilia è la santa patrona della musica e dei musicisti, venerata come simbolo di purezza e fede. La sua storia, legata a un martirio sotto l'imperatore Alessandro Severo, rappresenta la forza dell'anima e la devozione religiosa. Celebre per il suo esempio di virtù, Santa Cecilia continua a ispirare credenti e appassionati di musica in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Santa Cecilia

Stai cercando la risposta alla definizione "Fu decapitata sotto Alessandro Severo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

C Como

E Empoli

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

