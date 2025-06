Il calcio negli Stati Uniti nei cruciverba: la soluzione è Soccer

SOCCER

Curiosità e Significato di Soccer

Perché la soluzione è Soccer? Soccer è il termine inglese usato principalmente negli Stati Uniti per indicare quello che in Italia chiamiamo calcio. È uno sport di squadra giocato con un pallone rotondo, molto popolare nel mondo, ma chiamato diversamente a seconda del paese. Negli USA, questa parola rappresenta la passione per un gioco che sta crescendo rapidamente tra giovani e adulti, diventando una vera e propria cultura sportiva.

Come si scrive la soluzione Soccer

Non riesci a risolvere la definizione "Il calcio negli Stati Uniti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

