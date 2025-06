Bucherellati come vecchi mobili nei cruciverba: la soluzione è Tarlati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bucherellati come vecchi mobili' è 'Tarlati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARLATI

Curiosità e Significato di Tarlati

La soluzione Tarlati di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tarlati per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tarlati? Tarlati sono piccoli rivestimenti o decorazioni in metallo o altro materiale applicati alle superfici, come vecchi mobili o oggetti d’arte, per proteggerli e valorizzarli. Ricordano le lavorazioni artigianali di un tempo, che donavano eleganza e carattere ai pezzi d’antiquariato. Insomma, sono dettagli che raccontano storie di epoche passate, rendendo ogni oggetto unico e affascinante.

Come si scrive la soluzione Tarlati

La definizione "Bucherellati come vecchi mobili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

R Roma

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O N G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENOA" GENOA

