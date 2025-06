Bisognosi di bromuro nei cruciverba: la soluzione è Nervosi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bisognosi di bromuro' è 'Nervosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NERVOSI

Curiosità e Significato di Nervosi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nervosi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nervosi.

Perché la soluzione è Nervosi? Bisognosi di bromuro è un modo figurato per descrivere persone nervose o ansiose. Il bromuro, un tempo usato come sedativo, simboleggia la necessità di calmarsi. Quindi, chi ha bisogno di bromuro è qualcuno che appare agitato o irrequieto, desideroso di trovare serenità e tranquillità nel caos quotidiano. La calma spesso arriva solo con un po’ di relax e pazienza.

Come si scrive la soluzione Nervosi

Hai davanti la definizione "Bisognosi di bromuro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

R Roma

V Venezia

O Otranto

S Savona

I Imola

