CARRELLO

Curiosità e Significato di Carrello

Perché la soluzione è Carrello? Carrello è il termine usato per indicare il supporto su ruote usato in aeroporti e stazioni per trasportare bagagli o attrezzature. Durante l'atterraggio, viene spesso estratto per facilitare lo scarico delle valigie dal velivolo, rendendo più semplice e rapido il processo di sbarco. È un elemento essenziale per garantire efficienza e comodità nelle operazioni di trasporto.

Come si scrive la soluzione Carrello

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O E C F M O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONFORME" CONFORME

