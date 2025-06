Vicini a lato nei cruciverba: la soluzione è Contigui

CONTIGUI

Curiosità e Significato di Contigui

Vuoi sapere di più su Contigui? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Contigui.

Perché la soluzione è Contigui? Contigui indica cose o persone che sono vicine tra loro, toccandosi o condividendo un confine comune. È un termine spesso usato in geometria, architettura o geografia per descrivere elementi adiacenti o confinanti. In parole semplici, quando due cose sono contigue, stanno l’una accanto all’altra, senza interruzioni o spazi tra di loro. Questa parola aiuta a capire meglio come si collegano o si relazionano diverse parti di un tutto.

Come si scrive la soluzione Contigui

Stai cercando la risposta alla definizione "Vicini a lato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

G Genova

U Udine

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C O R C A T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTRACCO" ATTRACCO

