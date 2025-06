Viaggio a scopo scientifico nei cruciverba: la soluzione è Spedizione

SPEDIZIONE

Curiosità e Significato di Spedizione

La soluzione Spedizione di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spedizione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spedizione? Una spedizione è un viaggio organizzato per scopi specifici, come esplorare territori, condurre ricerche o studiare nuovi ambienti. Spesso coinvolge un gruppo di persone e strumenti particolari, ed è fondamentale in ambito scientifico per raccogliere dati e scoperte. Insomma, una vera e propria avventura studiata nei minimi dettagli per avanzare la conoscenza del mondo.

Come si scrive la soluzione Spedizione

S Savona

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

