ROLLBAR

Curiosità e Significato di Rollbar

Approfondisci la parola di 7 lettere Rollbar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rollbar? Una rollbar è una struttura metallica installata all’interno di un’auto da corsa o da strada per proteggere il pilota in caso di ribaltamento o incidente grave. Pensata come una vera e propria gabbia di sicurezza, assorbe e distribuisce le forze dell’impatto, contribuendo a salvare la vita di chi si trova al volante. È un elemento fondamentale per la sicurezza in pista e non solo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una struttura di sicurezza delle auto da corsaQuando si gonfia protegge il pilota d autoProtegge il pilota automobilistico in caso di ribaltamentoStruttura di protezione delle auto sportive ing

Come si scrive la soluzione Rollbar

R Roma

O Otranto

L Livorno

L Livorno

B Bologna

A Ancona

R Roma

