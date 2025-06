Una pre scuola nei cruciverba: la soluzione è Asilo

ASILO

Curiosità e Significato di Asilo

Perché la soluzione è Asilo? L'asilo è un luogo dedicato ai bambini più piccoli, solitamente tra i 3 e i 6 anni, dove imparano giocando e socializzano. È il primo passo nel percorso educativo, offrendo assistenza e stimoli per lo sviluppo delle capacità cognitive e sociali. In molte comunità, rappresenta un punto di partenza fondamentale per crescere sereni e pronti per la scuola primaria.

Come si scrive la soluzione Asilo

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

O Otranto

