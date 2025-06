Una piccola scimmia del Brasile nei cruciverba: la soluzione è Cebo

CEBO

Curiosità e Significato di Cebo

Vuoi sapere di più su Cebo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cebo.

Perché la soluzione è Cebo? CEBO è un termine che indica un'esca o un stratagemma usato per attirare o ingannare qualcuno, spesso in contesti di caccia o truffa. Deriva dal latino e nel linguaggio corrente si utilizza anche per descrivere qualcosa che induce in errore o fa cadere in trappola. In sintesi, rappresenta un espediente per attirare o ingannare, come suggerisce anche il gioco di parole con la piccola scimmia brasiliana.

Come si scrive la soluzione Cebo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una piccola scimmia del Brasile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

B Bologna

O Otranto

