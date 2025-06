Un tecnico che segue con il microfono nei cruciverba: la soluzione è Giraffista

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tecnico che segue con il microfono' è 'Giraffista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIRAFFISTA

Curiosità e Significato di Giraffista

La parola Giraffista è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giraffista.

Perché la soluzione è Giraffista? Un giraffista è chi si occupa di monitorare e guidare i giraffe, spesso in riserve o zoo, utilizzando strumenti come il microfono per comunicare con loro o con il pubblico. È un esperto che conosce bene le abitudini di questi animali alti e affascinanti, garantendo il loro benessere e coinvolgendo i visitatori. In sostanza, è il professionista che si prende cura delle giraffe, ascoltando e comunicando con loro.

Come si scrive la soluzione Giraffista

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un tecnico che segue con il microfono", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C I C E A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FACCINE" FACCINE

