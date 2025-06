Un qualunque medicinale che combatte i fattori allergici nei cruciverba: la soluzione è Antistaminico

ANTISTAMINICO

Curiosità e Significato di Antistaminico

Vuoi sapere di più su Antistaminico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Antistaminico.

Perché la soluzione è Antistaminico? L'antistaminico è un farmaco che aiuta a contrastare i sintomi delle allergie, come starnuti, prurito e naso che cola. Agisce bloccando l'azione di una sostanza chiamata istamina, coinvolta nelle reazioni allergiche. È utile in modo immediato per alleviare fastidi causati da polline, polvere o altri allergeni. In breve, è il rimedio più comune contro le reazioni allergiche.

Come si scrive la soluzione Antistaminico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un qualunque medicinale che combatte i fattori allergici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E R A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARENA" ARENA

