Si trattiene con un filo nei cruciverba: la soluzione è Palloncino

Home / Soluzioni Cruciverba / Si trattiene con un filo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si trattiene con un filo' è 'Palloncino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLONCINO

Curiosità e Significato di Palloncino

La parola Palloncino è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Palloncino.

Perché la soluzione è Palloncino? Si trattiene con un filo richiama l’immagine di un oggetto leggero e fragile, come un palloncino, che può essere sostenuto o mantenuto in aria grazie a un sottile filamento. Il termine si riferisce a qualcosa che, pur essendo delicato, può essere tenuto in equilibrio con una semplice attenzione. È un’immagine che richiama la fragilità e la leggerezza, caratteristiche tipiche di un palloncino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se non si trattiene vola viaÈ appeso a un filoSi attaccano a un filoSi fa di filo spinatoFilo che si accende per appiccare un esplosione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Palloncino

Non riesci a risolvere la definizione "Si trattiene con un filo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S A A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SATIRA" SATIRA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.