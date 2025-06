Tipico liquore d erbe valdostano nei cruciverba: la soluzione è Genepi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipico liquore d erbe valdostano' è 'Genepi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENEPI

Curiosità e Significato di Genepi

Approfondisci la parola di 6 lettere Genepi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Genepi? Il Génépi è un liquore tradizionale valdostano a base di erbe aromatiche alpine. Da secoli, questa bevanda viene infusa con piante come l’assenzio, la genepì e altre erbe selvatiche, regalando un sapore unico e intenso. Considerato un vero tesoro delle Alpi, il Génépi è spesso gustato come digestivo o usato in ricette tipiche locali, simbolo della cultura e delle tradizioni valdostane.

Come si scrive la soluzione Genepi

Hai davanti la definizione "Tipico liquore d erbe valdostano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

P Padova

I Imola

