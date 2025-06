Su questa sta il prudente nei cruciverba: la soluzione è Difensiva

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Su questa sta il prudente' è 'Difensiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIFENSIVA

Curiosità e Significato di Difensiva

Hai risolto il cruciverba con Difensiva? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Difensiva.

Perché la soluzione è Difensiva? DIFENSIVA indica un atteggiamento di protezione o cautela, spesso adottato per evitare rischi o minacce. Si riferisce a chi tende a difendersi piuttosto che attaccare, sia in ambito fisico che mentale. Essere in modalità difensiva significa mettere in atto strategie per preservare ciò che si possiede o per non essere vulnerabili. È un modo di agire che mette al primo posto la tutela e la sicurezza personale o collettiva.

Come si scrive la soluzione Difensiva

Hai trovato la definizione "Su questa sta il prudente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

F Firenze

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A C C S R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRACCI" STRACCI

