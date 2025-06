Stendere una rete di cavi nei cruciverba: la soluzione è Cablare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stendere una rete di cavi' è 'Cablare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CABLARE

Curiosità e Significato di Cablare

Perché la soluzione è Cablare? Cablare significa installare o collegare dispositivi tramite cavi, creando reti di comunicazione o di alimentazione. È un termine comune nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, dove si riferisce alla posa di cavi per connettere computer, router o altri apparecchi elettronici. In breve, è l’arte di mettere in rete i dispositivi per farli funzionare insieme.

Come si scrive la soluzione Cablare

Stai cercando la risposta alla definizione "Stendere una rete di cavi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

B Bologna

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

