Sparpagliamento nei cruciverba: la soluzione è Dispersione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sparpagliamento' è 'Dispersione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISPERSIONE

Curiosità e Significato di Dispersione

Vuoi sapere di più su Dispersione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Dispersione.

Perché la soluzione è Dispersione? Il termine sparpagliamento indica la distribuzione dispersiva di persone, oggetti o idee in modo casuale o disorganizzato. È come quando si diffondono pezzi o elementi in modo sparso e disomogeneo, creando confusione o mancanza di unità. La dispersione può avvenire in vari contesti, dal traffico alle opinioni, rappresentando sempre una separazione o allontanamento dal centro o da un punto di riferimento.

Come si scrive la soluzione Dispersione

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

