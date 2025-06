Solamente, unicamente, appena nei cruciverba: la soluzione è Soltanto

SOLTANTO

Curiosità e Significato di Soltanto

Hai risolto il cruciverba con Soltanto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Soltanto.

Perché la soluzione è Soltanto? Soltanto indica qualcosa di esclusivo o limitato, equivalente a unicamente o appena. È usata per sottolineare che qualcosa si applica o si verifica in modo esclusivo, senza altre possibilità. Per esempio, si può dire Voglio soltanto un caffè, per esprimere che si desidera solo quello, niente di più. In breve, serve a evidenziare che qualcosa è l’unico o il solo coinvolto in una situazione.

Come si scrive la soluzione Soltanto

Non riesci a risolvere la definizione "Solamente, unicamente, appena"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O R P E O L T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPORTELLO" SPORTELLO

