Sistemazione di fortuna per la notte nei cruciverba: la soluzione è Bivacco

Home / Soluzioni Cruciverba / Sistemazione di fortuna per la notte

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sistemazione di fortuna per la notte' è 'Bivacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIVACCO

Curiosità e Significato di Bivacco

La parola Bivacco è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bivacco.

Perché la soluzione è Bivacco? Bivacco indica una sistemazione di fortuna, spesso improvvisata, utilizzata di notte durante escursioni o avventure all'aperto. È un riparo temporaneo che permette di dormire e proteggersi dagli elementi, senza strutture fisse. Ideale per chi ama la natura e l'avventura, rappresenta un modo semplice e spontaneo di vivere la montagna o i boschi. Un bivacco è il simbolo della semplicità e dell'ingegno nel viaggiare leggeri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L accampamento notturno in mezzo alla naturaUna sistemazione di fortuna per la notteNelle Mille e una notte deve la sua fortuna a una lampada fatataFanno pensare di notte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bivacco

Hai trovato la definizione "Sistemazione di fortuna per la notte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

V Venezia

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R I S P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRIP" STRIP

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.