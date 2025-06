Si sfornano con la pala nei cruciverba: la soluzione è Pizze

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si sfornano con la pala' è 'Pizze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIZZE

Curiosità e Significato di Pizze

Perché la soluzione è Pizze? Si sfornano con la pala si riferisce a come si preparano e si cuociono le pizze, utilizzando una pala di legno per infornarle e sfornarle dal forno. La parola chiave, pizze, richiama il mondo della pizza, simbolo della tradizione italiana. È un gioco di parole che mette in luce l’arte di lavorare questa celebre specialità, cuore della convivialità e del gusto italiano.

Come si scrive la soluzione Pizze

Hai trovato la definizione "Si sfornano con la pala" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

Z Zara

Z Zara

E Empoli

