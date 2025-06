Si dice di oggetto che ha visto molti calendari nei cruciverba: la soluzione è Datato

DATATO

Curiosità e Significato di Datato

La soluzione Datato di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Datato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Datato? Datato indica qualcosa che ha un'etichetta con la data o che è stato prodotto in un certo periodo di tempo. Si usa anche per descrivere oggetti, documenti o opere che mostrano evidenti segni del passato o di una certa epoca. In breve, rappresenta ciò che porta con sé il marchio del tempo, come un calendario su un vecchio oggetto.

Come si scrive la soluzione Datato

Se "Si dice di oggetto che ha visto molti calendari" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

