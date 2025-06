Servono per prendere le misure nei cruciverba: la soluzione è Metri

METRI

Curiosità e Significato di Metri

Vuoi sapere di più su Metri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Metri.

Perché la soluzione è Metri? I metri sono uno strumento fondamentale per misurare lunghezze e distanze, utilizzato in vari contesti come lavori di casa, sartoria o edilizia. Con il loro aiuto, possiamo ottenere misure precise e affidabili, fondamentali per realizzare progetti corretti e ben fatti. Quindi, quando si tratta di prendere le misure, i metri sono il nostro alleato indispensabile per avere sempre risultati accurati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono anche lineari o cubiSono unità di misura di lunghezzaSono più lunghi delle iardeServono a prendere le misureSi servono prima dei primiBevande digestive che si possono prendere anche al bar

Come si scrive la soluzione Metri

Stai cercando la risposta alla definizione "Servono per prendere le misure"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P O E R E I I T T R Mostra soluzione



